(CDS) Dalla gara di ieri emerge una verità poco confortante

Il Corriere dello Sport nell'edizione di questa mattina ha analizzato la gara andata in scena ieri sera e conclusasi con la vittoria dei bianconeri. La verità che emerge appare semplice. La Juventus è apparsa più forte, ed il divario che separa le due squadre è ancora ampio.

“Troppo forti, forse imbattibili, i campioni d’Italia. La magìa di Dybala e il guizzo di Higuain per scaraventare in fondo alla rete il sogno dell’Inter, spegnere l’urlo di San Siro e cancellare il tentativo di fuga di Conte. Tango argentino rubando la scelta per una volta a Ronaldo, prezioso scudiero. Il sorpasso bianconero firmato con la regia illuminata di Sarri, strategia indovinata nelle scelte iniziali e capacità di intervenire più volte rovistando in una panchina ricchissima. E’ stata una dimostrazione di forza mentale e fisica, non solo tecnica. La Juve ha cercato, voluto e inseguito il successo sino alla fine con ostinazione. Una botta tremenda per l’Inter nel derby d’Italia."



Questa sconfitta però non ridimensionerebbe, secondo il quotidiano romano, l'Inter, che uscirebbe solo piegata, ma con un compito ben preciso.

"Da qui alla partita di ritorno, tra cinque mesi all’Allianz, dovrà trovare altre risorse per non perdere terreno dai bianconeri“.