CdS - Continuano i contatti con una big per Icardi. Il punto

Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" il Napoli starebbe mantenendo i contatti con Mauro Icardi in merito ad un ipotetico trasferimento in questa finestra di mercato.



L'Inter valuta la cessione dell'argentino, contatti anche tra le due dirigenze per discutere la cifra dell'eventuale trasferimento del centravanti che, stando sempre alle indiscrezioni del noto quotidiano sportivo, interesserebbe anche alla Juventus qualora Gonzalo Higuain dovesse lasciare Torino.



La base è di 60-70 milioni, con De Laurentiis disposto a regalare ai partenopei la punta tanto desiderata.