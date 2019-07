CdS - Conte vuole a tutti i costi Lukaku, Icardi apre a una big

“Lukaku a tutti i costi. Conte lo reclama, l’Inter studia l’affondo”. Questo il titolo del "Corriere dello Sport" che sottolinea come non si è fermata l’Inter nella trattativa per il belga. La dirigenza targata Suning continua a lavorare per accorciare le distanze con lo United: “Dall’Inghilterra indiscrezioni su un’offerta tra gli 83 e gli 89 mln di euro. Il club nerazzurro smentisce. Ma la pista è caldissima” .

In seguito spazio a Mauro Icardi: "Icardi, la svolta: apre al Napoli. De Laurentiis fiuta l'occasione: 'Cerco una punta da 30 gol. James? Solo in prestito'".



Lukaku-Inter: pista caldissima. Icardi: futuro al Napoli?