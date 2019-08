CdS - Conte si esprime su Politano ed Esposito. Le parole

Antonio Conte, dopo il match di Londra contro il Tottenham, si è espresso su due elementi della rosa: Politano ed Esposito. Il tecnico salentino elogia l'operato dei due elementi di casa Inter, dilungandosi anche sul futuro di uno dei due. Ecco quanto riportato dal "Corriere dello Sport":



"E' un giocatore che può dare il suo contributo da attaccante perché ha qualità, corsa e intensità. Sono contento di averlo a disposizione".



Su Esposito: "Parliamo di un ragazzo molto giovane, che anno scorso non giocava neanche in Primavera… E’ sicuramente un attaccante di grande prospettiva e sta crescendo.



Vedrete che gli fa bene allenarsi con i grandi. Se mantiene i piedi per terra, come Pirola e Agoumé, può far bene e diventare importante per l’Inter. Adesso abbiamo bisogno di certezze, però resterà con noi, si allenerà il gruppo e quando avremo abbondanza andrà di nuovo in Primavera".