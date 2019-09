CdS - Conte sergente di ferro. Adesso testa alla Juve

Inter-Juve: gara da brividi. Questo è quanto riportato dal "Corriere dello Sport", che sottolinea come la prossima sfida sia da spartiacque per i nerazzurri. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano sportivo:



"L’Inter di ferro di Antonio Conte non si ferma e, grazie alla sesta vittoria di fila in questo incredibile inizio di campionato (meglio solo nel 1966-67 con i 7 successi del Mago Herrera), tra una settimana sfiderà la Juventus guardandola dall’alto in basso. Sarà una partita da brividi, una gara che darà una prima importante indicazione in chiave scudetto. Uno spettacolo nello spettacolo al quale i nerazzurri si sono avvicinati con una prestazione convincente in una trasferta che poteva trasformarsi in una trappola e che invece è stata risolta senza eccessivi patemi d’animo.



Contro una Sampdoria inerme nel primo tempo e solo un po’ più battagliera in una ripresa giocata con un uomo in più, i nerazzurri hanno ipotecato i tre punti in due minuti, dal 18’ al 20’, grazie i gol di Sensi e Sanchez. Il modo ideale per entrare in una settimana "calda" (mercoledì trasferta a Barcellona, domenica sfida alla Juve) e per lanciare un messaggio al campionato".