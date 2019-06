CdS - Conte scarica Icardi. L'attaccante va in vacanza in Giappone

Continua il rapporto burrascoso tra Mauro Icardi e la Beneamata. Il calciatore si troverebbe in Giappone in vacanza, con Conte che avrebbe scaricato il centravanti argentino in vista della prossima stagione. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":





"Nulla di cui sorprendersi, gli Icardi sono abituati, anzi per loro è anche una forma di business, a mettere in pubblico la propria vita. «Il meglio deve ancor arrivare», ha promesso Wanda nell’ultimo post di giornata. Anche questa scelta, però, al di là di quanto successo nel corso dell’ultima stagione che ha poi prodotto lo strappo definitivo, ha finito per creare frizioni con l’Inter. E c’è da credere che sia anche uno dei motivi per cui Conte, abituato a blindare tutto, non voglia lavorare con Maurito. Se ne riparlerà al loro ritorno".