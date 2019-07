CdS - Conte riaccoglie due giocatori, lavoro differenziato per due big

Icardi e Nainggolan sempre fuori rosa, tornano invece Lautaro e Asamoah. Questa la notizia lanciata dal "Corriere dello Sport" che sottolinea come i due big di casa Inter siano ancora ai ferri corti con Conte. Due elementi tornano in rosa e saranno a disposizione del tecnico salentino per i prossimi test:





"Il Toro ha concluso le sue vacanze dopo la Coppa America. Resta da vedere se con 3-4 giorni di allenamenti il nuovo tecnico Antonio Conte, che di lui ha una grande considerazione, lo farà partire sabato con la squadra per la trasferta di Londra (domenica match contro il Tottenham) o se l’ex Racing debutterà sabato 10 a Valencia, dopo un paio di settimane di lavoro. Oggi è atteso in città anche Asamoah, reduce dalla Coppa d'Africa, e di fatto la rosa sarà al completo quando domani mattina alla Pinetina riprenderanno gli allenamenti della squadra. Ieri invece i cancelli di Appiano Gentile si sono aperti solo per Mauro Icardi che ha lavorato a parte come successo da quando la squadra è partita, il 16, per la tournée. Da domani anche lui rientrerà in gruppo, ma non sarà convocato per le amichevoli come succede anche a Nainggolan".