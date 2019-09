CdS - Conte punta su due giocatori in vista del derby

Dal primo minuto dovrebbero essere titolari Politano e Vecino: questa la notizia lanciata oggi dal "Corriere dello Sport", che sottolinea come Conte abbia intenzione di tornare al 3-4-2-1:



Il belga sarà in campo nel derby, non che ci fossero dubbi, ma è chiaro che fa differenza se lo sarà dopo essersi allenato regolarmente, piuttosto che aver svolto solo un lavoro differenziato come accaduto per la gara di martedì. Ad ogni modo, se l’ex United è un punto fermo, c’è invece incertezza su chi giocherà al suo fianco. Con Lautaro, in Champions, infatti, non tutto è filato liscio. C’è stato un passo indietro rispetto Lecce e Cagliari. Si tratta di capire però se sia dovuto ad un’intesa ancora da rifinire o se è dipeso da come ha giocato l’Inter nel suo complesso. Ad ogni modo, non ci sarebbe da sorprendersi se, là davanti, Conte decidesse di lanciare nuovamente Politano.



Per quanto riguarda Sanchez, al momento, la sensazione è che possa essere una carta da giocare a gara in corso. La gamba del cileno non è ancora da 90’, mentre contro avversari stanchi potrebbe fare la differenza".



Probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku.