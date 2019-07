CdS - Conte punta su due attaccanti del vivaio. Ecco quali

L'Inter si trova in Asia per il tour precampionato. I nerazzurri sono alle prese con le prove in vista della prossima stagione, con Conte che potrebbe valorizzare due giovani del vivaio. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":





"L'Inter lo rimette sotto l'ala protettiva almeno nel periodo asiatico, quello delle sfide contro Manchester, Juve e Tottenham. Le sette partite di Puscas con la maglia nerazzurra saranno anche un ricordo sbiadito, ma ci sono e affondano le radici al 2015. Il resto tra Bari, Benevento, Novara e Palermo non ha soltanto fatto curriculum ma portato anche un totale di 31 gol in quattro campionati. Abbastanza per trovare in club come Cska o Spartak Mosca una possibilità da qui alla fine del mercato".

Su Esposito: "Mister trentuno gol ha partecipato a sei competizioni diverse nell'ultima stagione. Sebastiano Esposito non è certo venuto fuori in un colpo solo: decisivo sì, ma ad ampio spettro. Partendo dal campionato Allievi Nazionali, un contesto che gli ha fruttato qualcosa come ventuno reti in un'Inter tricolore, per arrivare all'Europa League. Emergenza anche lì, neanche a dirlo, Spalletti ha concesso spazio a Esposito nel finale della partita con l'Eintracht Francoforte. Come non fidarsi di un ragazzo che, pure in Nazionale, ha avuto un carico di gol al seguito? Quattordici in venti presenze, da cecchino puro, numeri che non sono sfuggiti a società come Roma e Cagliari ad esempio. Uno così ha davvero le chiavi del futuro, magari l'International Champions Cup può essere il primo step in prospettiva".