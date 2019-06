CdS - Conte non riparte da Icardi. Mercato in stand-by

Mauro Icardi continua ad essere un caso nelle parti di Appiano Gentile. Il centravanti, stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport", non sarebbe un profilo gradito da Antonio Conte. La decisione del tecnico nerazzurro porterebbe ripercussioni sul mercato, come si legge dal noto quotidiano sportivo:



"Conte sarebbe lieto di non ripartire da Maurito per mille motivi: tecnici, umorali, comportamentali (un tweet al minuto della signora Wanda sarebbe per Conte come entrare con il piede a martello sulla serenità di un ciclo che parte). Il mercato di Icardi è fermo, fermissimo. Lui andrebbe alla Juve, anche se non lo ammette, unico vero sfogo professionale per dimenticare. Ma la Juve è intasata di attaccanti centrali, non intende mettere sul tavolo la bellissima figurina Dybala (elogiato da Sarri), quindi oggi siamo completamente fermi".