CDS - Conte in ansia: oggi test decisivo per capire se giocherà

Inter Juventus, il grande giorno è arrivato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte è ancora in ansia per Romelu Lukaku anche se ad Appiano Gentile si respira ottimismo.

"Ieri, dopo l’allenamento - improntato sulle tattica, quindi lo ha svolto interamente con i compagni, il bomber belga ho potuto rilassassi alla Pinetina, sottoporsi a tutti i trattamenti del caso, e questa mattina si capirà definitivamente se ci sarà o meno. Dipenderà, evidentemente, anche dalla sgambata che Conte è solito far svolgere ai suoi il giorno della partita. Insomma, quel momento sarà l’ultimo e fondamentale test".

"Conte si aspetta che tutti i suoi attaccanti (e non solo) aumentino la percentuale realizzativa. L’Inter, infatti, è una squadra che costruisce molte occasioni, ma poi non le capitalizza a dovere. E quando è così, poi si finisce per rischiare. Conte vuole un salto di qualità da questo punto di vista già da stasera, tanto più che contro la Juventus difficilmente fioccheranno le opportunità da gol".