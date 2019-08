CDS - Conte chiede altri due innesti: la risposta della società

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, sottolinea come il mercato dell'Inter potrebbe non fermarsi ad Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi.

Antonio Conte vorrebbe infatti ancora un vice-Lukaku e un centrocampista di gamba e gol.

“La dirigenza, invece, sostiene che quelli saranno gli ultimi innesti e che per fare altro non ci sia più spazio. Plausibile, ma non da escludere che si tratti solo di strategia e che, comunque, le occasioni dell’ultimo minuto verranno esaminate e magari colte”.