CdS - Contatto tra una big e Icardi, trattativa aperta

Mauro Icardi-Napoli: trattativa aperta. Questa l'indiscrezione lanciata stamattina dal "Corriere dello Sport", che sottolinea come l'argentino abbia aperto la porta ad una cessione.



Il centravanti nerazzurro è ormai ai ferri corti con la Beneamata, che potrebbe lasciarlo partire di fronte ad un'offerta stuzzicante e succosa.



I partenopei sarebbero in prima fila, con questi ultimi che starebbero lavorando anche su un altro obiettivo: "Nei prossimi giorni il centravanti dell'Inter avrà un colloquio telefonico con Ancelotti che da Dimaro rilancia per James Rodriguez".



Non solo: sul quotidiano spazio anche alle parole di Marco Tardelli: "Mauro, al San Paolo rinascerai. Ambiente ideale per ritrovarsi".