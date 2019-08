(CDS) Clamoroso Marotta: si inserisce su Dybala e fa saltare lo scambio con Lukaku

Beppe Marotta sarebbe tornato alla carica per Paulo Dybala.

L'ad nerazzurro non avrebbe gradito l'inserimento della Juventus su Lukaku, e avrebbe perciò deciso di piombare sull'attaccante argentino, facendo tornare in auge l'idea di uno scambio con Icardi.

Il Corriere dello Sport inoltre riporta la notizia secondo la quale l'attaccante bianconero avrebbe rifiutato l'offerta del Manchester, in quanto non entusiasmato dall'idea di trasferirsi in Premier, e potrebbe valutare seriamente l'offerta dell'Inter.

"Finora chiaro lo era stato anche con l’Inter, ma le cose cambiano: se c’è da prendersi una rivincita nei confronti della Juve, beh c’è un solo stadio in cui andare in scena, San Siro, e una sola maglia da indossare, quella nerazzurra. Sullo sfondo, la solita variabile Psg. Per ora, timide riflessioni."