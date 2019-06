CdS - Capello si esprime su Sensi, Barella e Icardi. Ecco le sue parole

Fabio Capello, durante un'intervista rilasciata al "Corriere dello Sport", ha espresso parole al miele per i due italiani finiti sulla lista della spesa dell'Inter: Sensi e Barella. Non solo: l'ex tecnico inoltre ha commentato un ipotetico arrivo di Lukaku, quest'ultimo legato forse ad una cessione di Icardi. Ecco le sue dichiarazioni:





"I due italiani, Barella e Sensi, mi piacciono parecchio. L’Inter è già un’ottima squadra, dietro è a posto con centrali come Godin, Skriniar e De Vrij".





Su Lukaku: "Lukaku? Bisogna vedere come va a finire con Wanda - dice l'ex ct di Russia e Inghilterra -. La permanenza di Icardi esclude l’arrivo del belga. E’ necessario capire se l’Inter riuscirà a convincerla a farlo partire. Leggo che lui vuole restare. Altrimenti… altrimenti lo tengono e se Conte lo fa giocare va bene ugualmente".