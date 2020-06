(CdS) Cancelo nell'affare Lautaro? L'Inter rispedisce al mittente l'idea

Sembrerebbe essere definitivamente tramontata la pista che porta a Joao Cancelo: il terzino lusitano era stato di recente accostato all'Inter, con quest'ultima che avrebbe rispedito al mittente l'idea di un ipotetico ritorno del portoghese sotto i riflettori di San Siro. Questa l'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, che sottolinea come l'ex Juve poteva rientrare in un giro di nomi legati all'affare Lautaro-Barcellona. Cancelo difficilmente farà ritorno a Milano: dopo il no secco da parte dei nerazzurri le trattative si sarebbero arenate.



Si era parlato di uno switch di terzini tra il City e i blaugrana: non solo Cancelo, ma anche il cartellino di Semedo nell'affare con il laterale del Barça che sarebbe potuto approdare all'Etihad Stadium. Tutto si è concluso con un nulla di fatto: 65 milioni la valutazione del calciatore del club di Manchester, con i citizens che non intendono fare sconti. Per meno di 50 milioni ci sarebbero pochissime possibilità di vedere Cancelo con un'altra maglia, ed ecco così che aumenterebbero le probabilità di una sua permanenza in Inghilterra. L'Inter avrebbe gradito l'identikit del terzino nell'affare Lautaro, ma il valore del calciatore in questo caso si ridurrebbe drasticamente e questo ovviamente non converrebbe a Guardiola&Co..



Nel frattempo i contatti tra il club di Bartomeu e i nerazzurri non si sarebbero del tutto spenti: i blaugrana non mollano la presa, nonostante l'ultima idea che avrebbe potuto coinvolgere anche il City. Lautaro resta un obiettivo della dirigenza del Camp Nou, anche se recentemente ci sarebbe stato un secco rifiuto da parte dell'Inter su un giro di cartellini utile sicuramente ad addolcire l'accordo.