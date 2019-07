(CDS) Cambiano le carte in tavola per Icardi. Questa la decisione societaria

Cambiano le carte in tavola per Icardi in casa Inter.

Dopo il vertice di Nanchino il diktat è quello che l'argentino dovrà essere ceduto, ma non svenduto.

Per questa ragione la valutazione minima è di 80 milioni di euro. Questa scelta, secondo il quotidiano romano, sarebbe stata dettata anche dalla valutazione che il Manchester ha fatto di Lukaku.

Se per il belga vengono chiesti 83 milioni insomma, l'Inter può fare altrettanto con Icardi.