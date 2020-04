(CdS) Calciomercato Inter, via libera su un affare: ecco la scelta di Marotta

Fra i tanti prestiti ancora da definire( Joao Mario, Icardi e Lazaro) sembrerebbe invece delineata la strada di Ivan Perisic: il giocatore va verso una permanenza in Bundesliga col Bayern, con quest'ultimo che verserà nelle casse dell'Inter una cifra succosa. I nerazzurri in questo caso risparmierebbero sull'ingaggio del croato, in modo tale da reinvestire con i soldi della sua cessione a titolo definitivo in altre operazioni in entrata.



Perisic guadagna 4,6 milioni, una cifra ritenuta eccessiva per le casse del club targato Suning che ora accelera i tempi per l'addio dell'ormai ex numero 44 finito nel mirino dei tifosi nel corso della stagione precedente. Una mossa astuta quella di Marotta, che in questo modo renderebbe più snello il bilancio societario.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Bayern con ogni probabilità riscatterà il giocatore, con una partenza che sarebbe quindi in via di definizione nelle parti di Viale della Liberazione. Da risolvere anche altre trattative, ma una sembrerebbe già ben tracciata. Perisic-Bayern: riscatto imminente.