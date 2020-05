(CdS) Calciomercato Inter, un club entra nell'affare: Marotta sempre in pole

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. I nerazzurri vorrebbero rinforzare il reparto difensivo, e in vista della prossima stagione sarebbe stato adocchiato Marash Kumbulla del Verona come possibile innesto. I nerazzurri sono in pole position per il difensore scaligero, anche se nelle ultime ore sembrerebbe essersi inserito un club italiano nella corsa al gioiellino del club veneto.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport ci sarebbe anche la Lazio sul giocatore: il quotidiano sottolinea che Formello sarebbe l'ambiente ideale per la crescita del centrale. L'amicizia con Strakosha e i buoni rapporti con Tare potrebbero fare la differenza, con i biancocelesti che in caso di un arrivo dello stopper gialloblu si cautelerebbero in difesa oltre che a far crescere gradualmente un potenziale fuoriclasse.



Nel frattempo da Verona arrivano altri indizi: il patron Setti non vuole assolutamente abbassare il prezzo del trasferimento di Kumbulla. Dopo che il suo valore è schizzato sui 25 milioni il club del Bentegodi ha fatto sapere di non accettare contropartite tecniche per addolcire l'accordo e che per strappare il calciatore dal club di Juric servirà ovviamente sborsare una cifra succosa. Borussia Dortmund e Chelsea rimangono alla finestra, fuori dalla corsa invece il Napoli dopo la trattativa naufragata a gennaio.