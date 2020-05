(CdS) Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juve su un obiettivo: il punto

Sandro Tonali sembrerebbe essere l'oggetto del desiderio di Inter e Juve. Il gioiellino del Brescia ha lasciato tutti di stucco in questa stagione, con i due rispettivi club che adesso si daranno battaglia per assicurarsi il talento delle rondinelle. L'Inter è da tempo sul giocatore, anche se per portarlo a Milano bisognerà superare una folta concorrenza.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport ci sarebbe anche il Barcellona sulle tracce del calciatore, ma al momento i nerazzurri e i bianconeri sarebbero in pole. Cellino non fa un passo indietro: 30-35 milioni la base d'asta, con il ragazzo che sarà chiamato a rispondere alle lusinghe delle due squadre. Marotta ha già avviato i contatti, proprio come ha fatto Paratici. Questo fa presagire un derby d'Italia senza esclusione di colpi in chiave mercato in vista dell'estate.



L'emergenza Coronavirus ha però bloccato tutto: l'interesse persiste anche se la trattativa non è entrata ancora nel vivo. Beppe Bozzo (avvocato che cura gli interessi del centrocampista) prende tempo, ascoltando ogni singola offerta e meditando sulla giusta soluzione per il proseguimento della carriera del wonderkid bresciano. Non è da escludere un inserimento di qualche altra big straniera, momentaneamente però Inter e Juve intensificano il pressing nella speranza di strappare ai biancoblu un potenziale campioncino.