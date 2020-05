(CdS) Calciomercato Inter, Marotta non molla un obiettivo: la situazione

Nonostante l'emergenza Coronavirus l'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. I nerazzurri cercano di puntellare ogni reparto, specialmente l'attacco dove tiene banco l'interesse del Barcellona per Lautaro che potrebbe attivare una girandola di nomi in vista dell'estate. Tra questi c'è anche Dries Mertens: il calciatore belga ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Napoli, e gli azzurri meditano adesso sul futuro del fantasista. Nel frattempo alcuni club bussano alla porta di De Laurentiis e del giocatore, sondando il terreno in merito a un ipotetico trasferimento nella prossima finestra di trasferimenti.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Monaco, Newcastle, Chelsea e Inter sono i quattro club in corsa per assicurarsi l'attaccante partenopeo, con quest'ultimo che starebbe pensando di cambiare aria e di non continuare la sua esperienza sotto i riflettori del San Paolo. Allo stesso tempo però Mertens non vorrebbe legarsi a un'altra squadra italiana, visto il suo amore per Napoli e per la tifoseria azzurra.



L'Inter c'è, e con lei anche altri club ma non sarà facile strappare il sì del belga. Nonostante i buoni rapporti con Lukaku, Mertens vedrebbe un arrivo a Milano come una sorta di tradimento, o meglio un tormento. In Italia per lui c'è solo una maglia, ovvero quella azzurra ed è anche per questa ragione che la dirigenza interista dovrà darsi da fare per convincerlo. Marotta però non molla l'obiettivo, e chissà se in futuro la situazione verrà sbloccata.