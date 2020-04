(CdS) Calciomercato Inter, Marotta ha deciso il rinforzo: cifre e dettagli

L'emergenza Coronavirus persiste, ma il calciomercato non si ferma mai. I nerazzurri annotano sul loro taccuino diversi possibili rinforzi e nella wishlist di Marotta sarebbe spuntato un nuovo identikit. Il nome è quello di Jesus Corona: il laterale destro, attualmente al Porto, piace a mezza Europa e adesso potrebbe scatenarsi un'asta senza esclusione di colpi tra i vari top club interessati. Base d'asta? 30 milioni.



Oltre all'Inter ci sono anche Roma, Siviglia, Everton, West Ham e Schalke 04 tra le squadre pretendenti per il crack messicano, col Porto che cercherà di monetizzare dalla sua partenza. Marotta tiene d'occhio questa pista anche se la strada sarebbe tortuosa data la concorrenza folta e insidiosa. Il bottino finora collezionato da Jesus Corona lascia ben sperare: 2 gol e 17 assist, che lo rendono senza dubbio un profilo intrigante in vista della prossima finestra di trasferimenti.



Nuovo identikit tracciato dalla dirigenza capitanata da Zhang, che adesso proverà a mettere i bastoni fra le ruote alle varie compagini europee per aggiudicarsi un prospetto utile per rinforzare forse entrambe le corsie. Al momento ci sono Candreva e Moses, e l'arrivo di Jesus Corona sconvolgerebbe forse le gerarchie sulla fascia destra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.