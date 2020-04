(CdS) Calciomercato Inter, clamorosa suggestione: Marotta lavora al colpo

Nonostante l'emergenza Coronavirus l'Inter pianifica il prossimo mercato: i nerazzurri guardano anche in Premier per rinforzare l'organico, oltre a cercare di trattenere in rosa i pezzi pregiati in vista della stagione successiva. Marotta ha già preannunciato che sarà un mercato privo di grandi colpi, anche se le tentazioni non mancano.



L'ad nerazzurro lavora al grande colpo: l'identikit tracciato dalla dirigenza porterebbe a Joao Cancelo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il portoghese, nonostante la parentesi breve a Milano e il passato con la Juventus, potrebbe riapprodare in Italia. Suning è in prima fila, ma il Manchester City sarebbe intenzionato a chiedere in cambio Skriniar o Bastoni per cercare di addolcire l'accordo.



Le alternative portano il nome di Chiesa e Semedo: il primo è da tempo nella wishlist nerazzurra, e dopo le parole di Matteo Renzi (poi smentite) salgono le quotazioni del talento gigliato in vista della prossima finestra di trasferimenti. Il secondo invece non rientrerebbe più nei piani del Barcellona e assieme a lui ci sarebbe anche Firpo in orbita Inter. Tanti nomi e suggestioni, priorità adesso alla corsia destra.