CdS - Blitz di Conte nella sede di Porta Nuova. Ecco perché

Antonio Conte sarebbe stato avvistato nella nuova sede nerazzurra. Il neo-tecnico della Beneamata avrebbe fatto un blitz nel nuovo quartier generale per fare il punto sul mercato della società. Il 7 luglio sarà presentato alla stampa ma l'ex allenatore di Juve e Chelsea si sarebbe già integrato nell'ambiente. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":





"A breve partirà ancora, ma il mini-rientro gli è servito per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di mercato e per proseguire la ricerca dell’abitazione in cui risiederà con la famiglia in questa avventura nerazzurra. Probabile che ne abbia approfittato per un blitz nella nuova sede, inaugurata giusto lunedì scorso".