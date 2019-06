CDS - Barella vuole l'Inter, ma il Cagliari frena: il motivo

Nicolò Barella vuole l'Inter. Ha scelto i nerazzurri da tempo, ma per la chiusura bisognerà aspettare ancora. A fare il punto della trattativa è il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina. "Adesso conta solo l'Europeo, ho detto a tutti di lasciarmi tranquillo per questo periodo. Al futuro si ricomincerà a pensare poi", ha sottolineato ieri il centrocampista in conferenza stampa alla viglia di Italia-Spagna.

"Le poche parole sul suo futuro corrispondono esattamente al vero. E attenzione, perché dietro uno stallo tecnico stabilito tra le parti, potrebbe esserci anche vera e propria strategia. Almeno da parte del Cagliari. Inevitabile che la società sarda voglia capitalizzare il più possibile e un Europeo di mezzo può far lievitare ulteriormente il prezzo.

Rispettando l’impegno del ragazzo si può contemporaneamente vedere se dall’estero spunti qualcuno per elettrizzare il mercato sulla scia finale. Perché l’Inter è lì che aspetta e si sente forte. Forse, anche perché sa che a Barella l’idea della Champions (e di disputarla con Antonio Conte in panchina) piace più di qualsiasi altra cosa".