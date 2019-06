CdS - Asse Milano-Genova. Due giovani verso la cessione

Incontro tra l'Inter e i rappresentanti del Genoa ieri a Milano. Sul piatto, secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport", ci sarebbero due giovani del vivaio della Beneamata: Radu e Salcedo. Non solo: anche Rizzo sarebbe finito nel mirino del club ligure, oltre ai due riscatti citati in precedenza:





"Sul tavolo di discussione i riscatti di Radu e Salcedo, da parte del club nerazzurro, che poi li rigirerà in prestito al club rossoblu. Nel corso dell’incontro, però, è emerso anche l’interesse del Genoa per Rizzo, difensore centrale della Primavera, messosi particolarmente in luce nell’ultimo campionato"



L'Inter si prepara a far cassa, con il solito settore giovanile ormai considerato una pepita d'oro per le risorse economiche del club.