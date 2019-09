(CDS) Arrivano grandi notizie per la società nerazzurra. Il punto

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato la notizia inerente all'approvazione del bilancio della società nerazzurra. I numeri di quest'anno registrano un record incredibile.

I ricavi hanno superato i 400 milioni, arrivando addirittura a 415. Per quanto riguarda le perdite invece si aggirano sui 40 milioni di euro, somma superiore ai 17,8 milioni di 12 mesi.

Tuttavia quest'anno è stato accantonato l'intero ammontare lordo dello stipendio di Spalletti e del suo staff.

"Il club nerazzurro ha fatto sapere che la perdita è in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario. Da quel dato, infatti, vanno scorporate tutte le spese virtuose (infrastrutture, settore giovanile, ecc.), non conteggiate ai fini del Ffp. Ebbene, tenuto conto che l’Inter veniva da due stagioni in pareggio, significa che per quella appena conclusa, per essere in linea, sarebbe consentito un “rosso Uefa” fino a 30 milioni di euro."