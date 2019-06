CdS - Agoume sbarca in Italia, per lui contratto triennale

Agoume-Inter: ormai ci siamo. Secondo il "Corriere dello Sport", dopo tanti giorni, si sarebbe arrivato al momento dell'approdo in Italia del wonderkid francese pescato dalla dirigenza targata Suning.



Come si legge dal noto quotidiano sportivo, Agoume sarà oggi a Milano per firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Beneamata per tre anni (il massimo per un giocatore minorenne: Ecco quanto riferito dall'edizione odierna del giornale:



"Sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto triennale, il massimo possibile essendo minorenne".



L'Inter ottiene così un rinforzo, dopo aver battuto una folta concorrenza composta da molti top club europei.