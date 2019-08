CdS - Affare definito in casa Inter nelle ultime ore. I dettagli

Sanchez-Inter: ci siamo. Il cileno è ormai in direzione Milano, con l'Inter che lo strappa allo United con la formula del prestito con riscatto fissato a quindici milioni. Al cileno un ingaggio sostanzioso, come riferito dal "Corriere dello Sport":



"L’operazione, comunque, è ormai in dirittura d’arrivo, occorre solo l’ultimo sprint che potrebbe arrivare già oggi. Si tratta semplicemente di trovare l’incastro delle cifre.



Le basi di partenza, come già emerso, sono la formula, ovvero prestito con diritto di riscatto, e il fatto che il Manchester United contribuirà al pagamento dell’ingaggio. A Sanchez, infatti, per questa stagione spetterebbero 15 milioni netti, visto che i suoi emolumenti, come per tutti i componenti della rosa dello United, sono stati decurtati del 25% in ragione della mancata qualificazione in Champions".