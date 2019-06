(CDS) Accordo raggiunto con il top per l'attacco. Conte vuole la coppia da sogno

Romelu Lukaku ha già l'accordo con l'Inter. A riportarlo è il Corrriere dello Sport, che sottolinea come il belga si sia ridotto l'ingaggio per fa si che la trattativa potesse decollare. Ora però resta uno scoglio non da poco, ossia trovare l'accordo con il Manchester United che vuole 70 milioni di euro.

No sembra percorribile la via di abbassare la parte cash attraverso l'inserimento di contropartite tecniche, visto che al club inglese al momento non è interessato né a Perisic né a Icardi. E' stato chiesto Skriniar, ma l'Inter non ha intenzione di cederlo.

Lukaku, secondo il quotidiano romano, è in cima alla lista. Conte vorrebbe costruire una coppia di attacco con Dzeko, visto che i due si completerebbero a meraviglia. Qualora non dovesse andare in porto la trattativa allora si punterebbe sull'alternativa, che in questo momento è Dybala.