CDS - Accordo Inter Bayern per Perisic: il croato accetterà solo in un caso

Il Bayern Monaco vuole Ivan Perisic. L'Inter ovviamente apre, essendo il croato ai margini del progetto di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, “il croato si è preso 48 ore di tempo per accettare o meno il trasferimento al Bayern Monaco. Intendiamoci la destinazione è più che gradita (e non potrebbe essere altrimenti…), mentre la formula dell’operazione (prestito con diritto di riscatto) un po’ meno.

In pratica Ivan nutre il sospetto che a fine stagione potrebbe nuovamente trovarsi costretto a tornare a Milano (con l’Inter ha un contratto fino al 2022 a 4,2 milioni netti all’anno), dove è arrivato nel 2015, e la cosa non lo esalta affatto. Dalla Baviera al suo entourage sono arrivate rassicurazioni importanti dopo che l’intesa tra i club sulle cifre è stata raggiunta sulla base di un prestito da 5 milioni più un diritto di riscatto intorno ai 20 milioni.

Lui però vuole rifletterci bene, considerata l’importanza della scelta. Stamani vedremo se volerà a Valencia con i compagni o se gli sarà concesso un week end per pensare al suo futuro. Di certo il connazionale Kovac, tecnico del Bayern, è in pressing asfissiante per convincerlo ed è convinto che alla fine ci riuscirà”, spiega il quotidiano.