CdM - Icardi al Napoli? L'Inter chiede due azzurri: De Laurentiis dice no

Mauro Icardi al Napoli? Secondo il Corriere del Mezzogiorno, in edicola questa mattina, ci sono due calciatori azzurri che l'Inter avrebbe chiesto in cambio: Zielinski e Fabian Ruiz.

Il quotidiano scrive: "Nei colloqui con il Napoli l’Inter ha individuato altri due talenti: Zielinski e Fabian Ruiz. Il Napoli ha detto no all’Inter, Fabian Ruiz venerdì sera ha anche debuttato nella Nazionale spagnola contro le Isole Far Oer, è un talento con ampi margini di miglioramento, una proficua intuizione di mercato destinata solo a crescere di valore.

La trattativa per il rinnovo di Zielinski con il suo procuratore Bolek è ai dettagli da alcuni mesi, è pronto un ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, non dovrebbe esserci clausola rescissoria nel suo contratto". Sempre il Corriere sottolinea che i big non partiranno a meno che non ci saranno offerte irrinunciabili.