Cara Inter, è proprio vero: la Serie A è nel tuo DNA! Che record!

Record, traguardi e conquiste. L'Inter ha abituato i propri tifosi a puntare sempre in alto, a non desistere al primo ostacolo, ma a lottare sempre e comunque per arrivare alla vittoria. Questo è il DNA nerazzurro che, in questa stagione, ha portato alla conquista del tanto bramato Scudetto. Ma non finisce qua.

Infatti quest'oggi, come riferisce l'edizione odierna del Tuttosport, i nerazzurri centreranno un altro record: 3.000 partite in Serie A. Sulle note dell'inno di Elio e Graziano Romani i nerazzurri danno seguito alle parole del testo sul campo: "La Serie A è il nostro DNA!". La squadra, con il traguardo che verrà raggiunto quest'oggi con il fischio iniziale di Inter-Udinese, sarà la prima squadra in Italia a raggiungere questo obiettivo. Un traguardo storico.

Il quotidiano riferisce poi lo score dei nerazzurri: "Per l'Inter bilancio ovviamente positivo con 1.495 successi, 834 pareggi e 670 sconfitte". Un riconoscimento non da poco che dimostra il grande lavoro che si è susseguito nel tempo e che continuerà in futuro alla ricerca di vette ancora più alte. La storia insegna: l'Inter è una squadra vincente - fuori e dentro dal campo - e lo sta dimostrando. Campioni.