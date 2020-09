Candreva Inter, ipotesi Sampdoria sempre più concreta: la trattativa

Eppur si muove. Dopo l'iniziale stallo dovuto soprattutto ad una crisi economica che non lascia scampo a nessuno, qualcosa in casa Inter sembra essere mutato. Definito l'accordo fra Diego Godin e il Cagliari, adesso toccherà ad Antonio Candreva definire il suo futuro.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio avrebbe ricevuto un' offerta della Sampdoria, un pluriennale sul quale egli starebbe riflettendo anche in virtù del poco spazio che troverà quasi sicuramente durante l'arco di questa stagione. Oltre ai blucerchiati però, resta vivo anche l'interesse del Genoa e della Fiorentina, quest'ultima meta preferita dal calciatore.

Per quanto concerne invece l'argomento Salsedo, l'attaccante potrebbe tornare al Verona in prestito, mentre per Dalbert di ritorno dal prestito alla Fiorentina si valuta la cessione a titolo definitivo oppure il prestito con obbligo di riscatto. Infine, resta da decifrare anche il futuro di Asamoah che piace in MLS e che quindi si svincolerebbe a zero dai nerazzurri.