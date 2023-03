Calhanoglu, parla l’agente Stipic e racconta la verità sul rinnovo

di Candido Baldini, pubblicato il: 04/03/2023

Calhanoglu è sempre più al centro del progetto Inter. Il nuovo ruolo che Inzaghi gli ha cucito addosso sta esaltando le sue capacità, ed il turco ha dichiarato di sentirsi tra i primi cinque in Europa in quella posizione. Il giocatore ha anche dichiarato di essere molto felice all’Inter e di voler restare a Milano, sponda nerazzurra, anche nel futuro.

A questo proposito ha parlato l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, che ai microfoni di TuttomercatoWeb ha raccontato proprio della trattativa per il rinnovo. “Stiamo parlando, non abbiamo fissato una deadline ma devo essere onesto e dico che non c’è pressione. Ci saranno altri incontri, senza fretta: Calha è felice, è contento di come gioca, di come sta al’Inter”.

Calhanoglu, l’agente Stipic racconta l’amore del turco per l’Inter e per il nuovo ruolo

Il giocatore, come detto, si è definito molto felice in nerazzurro. A quelle dichiarazioni fanno eco quelle di Stipic, che ancora una volta si intrecciano con quelle legate al rinnovo. “Si sente benissimo, ha un ruolo importante ed è felice. A marzo ci vedremo, ci sentiremo e ne parleremo ancora”.

Determinate è stato il cambio di ruolo, Non più mezz’la ma regista di centrocampo. Posizione che ha portato l’agente a fare un paragone importante. “E’ dai tempi dei ragazzi al Karlsruhe che ama avere la palla, fare il ‘quarterback’. Sta avendo il ruolo che ha avuto Pirlo in carriera e hanno anche lo stesso ‘body language’. Calmi, mai aggressivi, con grande strategia, sempre concentrati. Ripeto: è molto felice di come stanno andando le cose”.