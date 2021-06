Calhanoglu Inter, arrivano conferme sull'imminente chiusura. I dettagli

Calhanoglu Inter sembra un matrimonio destinato a compiersi, e chissà, forse addirittura in tempi molto brevi. La notizia è iniziata a circolare dalla serata di ieri, quando è trapelato che i nerazzurro avevano formulato un'offerta più alta di quella del Milan per strappare il turco ai cugini.

Ora Fabrizio Biasin, giornalista di Libero che segue da vicino le vicende del mondo nerazzurro ha fornito un aggiornamento della situazione tramite il suo profilo di Twitter, svelando alcuni dettagli del contratto proposto al centrocampista.

L'Inter ha offerto un triennale, con un ingaggio che ammonterà a 5 milioni di euro annui. La società nerazzurra inoltre conta di chiudere a breve l'operazione.

"#Inter-#Calhanoglu:

- Proposto un triennale

- Ingaggio da 5mln "tutto compreso"

- Il club confida di chiudere a breve l'operazione.

(Ps. L'unica certezza su #Chalanoglu è che ognuno lo scrive come vuole, infatti solo in questo tweet, #Çahlanoglu, è scritto in 3 modi diversi)."