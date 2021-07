Calhanoglu e la prima giornata: grande entusiasmo. Sabato l'esordio?

E' iniziata l'avventura di Calhanoglu all'Inter. La Gazzetta dello Sport oggi racconta la giornata del turco in nerazzurro: "Hakan si è presentato presto al Suning Training Centre, per ricevere il benvenuto dei suoi nuovi compagni e l’abbraccio di Inzaghi, che già in occasione della presentazione ha speso parole di grande stima verso il trequartista turco. Intanto ha dato segnali di grande entusiasmo: è arrivato ad Appiano Gentile intorno alle 8.30 per fare colazione con i compagni e poi con un preparatore ha svolto lavoro differenziato in palestra. Ha pranzato col gruppo e poi si è rimesso al lavoro nel pomeriggio".

L'obiettivo di Calhanoglu, spiega il giornale, è giocare almeno una ventina di minuti nella prima amichevole col Lugano, sabato sera, in quello che sarebbe il debutto con la nuova maglia.