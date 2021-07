Calhanoglu e il numero di maglia: c'è un nodo e riguarda Kolarov

Calhanoglu e l'Inter: una storia appena cominciata. E' già il tempo delle scelte per il turco, tra numero di maglia e ruolo nel quale sarà protagonista in campo. Di questi temi scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Quanto al numero di divisa, "sembrava scontata la scelta per la maglia numero 11 liberato dallo svincolato Kolarov. Ma il serbo alla fine ha rinnovato il contratto e difficilmente rinuncerà al suo numero portafortuna".

Quanto alla posizione in campo, il giornale assicura: "Hakan ha le caratteristiche perfette per esaltarsi con Inzaghi, ma dovrà evitare quelle lunghe pause che spesso hanno condizionato il suo rendimento al Milan. Non è né Eriksen - l’uomo che doveva prendere permano il progetto Inzaghi - né Luis Alberto, l’arma in più della Lazio di Simone, ma di entrambi ha qualcosa e quel qualcosa può rendere la LuLa ancora più esplosiva".