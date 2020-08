Calendario Inter, c'è l'ok della Lega: rinviato il primo incontro di Serie A

Con l'inizio della nuova stagione ormai imminente, sarà svelato mercoledì 2 settembre il calendario della Serie A 2020/2021. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che precisa però allo stesso tempo come l'Inter e l'Atalanta abbiano chiesto ufficialmente alla Lega di posticipare la prima giornata della nuova regular season.

La proposta avanzata dalle due nerazzurre appare essere sacrosanta in quanto entrambi i club sono stati gli ultimi in ordine cronologico a terminare la stagione 2019/2020. L'Inter, non a caso, ha affrontato il suo ultimo impegno ufficiale il 21 agosto in finale di Europa League, ed ora, come giusto che sia, avrà diritto allo stesso periodo di riposo delle altre compagini partecipanti al massimo campionato italiano.

La Lega, dal canto suo, sarebbe intenzionata ad accogliere codesta richiesta in quanto trovare una data per il recupero non risulta essere complicato, anche per via degli impegni europei che avranno inizio solo a partire dal 20 ottobre. Quindi, di conseguenza, i nerazzurri inizieranno il proprio cammino nella nuova Serie A il 26 settembre, recuperando il primo impegno stagionale in programma il 19 settembre fra appunto seconda e terza giornata.