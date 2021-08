Calciomercato: 'Scatto Inter: partito il pressing su Belotti'

Calciomercato: "Se l'Inter dovesse cedere Lukaku al Chelsea, Andrea Belotti sarebbe un fortissimo indiziato alla sua sostituzione". È l'indiscrezione rilanciata oggi, venerdì 6 agosto, da Tuttosport. Insomma: si allargherebbe il nome dei possibili sostituti del centravanti belga dopo quelli emersi nelle scorse ore: Zapata, Dzeko e Vlahovic.

Il quotidiano torinese spiega che "i costi del cartellino del granata sono inferiori a quelli di altri profili, su tutti Zapata dell'Atalanta per il quale servono dai 40 milioni in su. Decisamente inferiore il costo per assicurarsi un giocatore che, con il Torino, ha un contratto in scadenza nella prossima stagione: dai 30 milioni in giù". Tuttosport spiega che "trenta milioni è la cifra offerta dallo Zenit per il Gallo. A Cairo e Vagnati sarebbero andati più che bene, ma il giocatore ha immediatamente declinato l'offerta. Vuole, almeno vorrebbe - spiega il quotidiano - restare in Italia per una serie di ragioni anche legate a esigenze familiari. Che all'Inter potrà costare tra i 25 e i 30 milioni. Una cifra dai tempi d'oro dell'estate 2017".

E per quanto riguarda l'ingaggio? Il Torino ha presentato una proposta "fino al 2024 da 3,3 milioni netti annui con annesso un milione recapitato al centravanti quale incentivo alla permanenza". L'offerta, però, non è stata accolta da Belotti. "Per l'Inter - conclude Tuttosport - non sarebbe un problema insormontabile corrispondergli i 3,3 milioni messi sul piatto da Cairo. Che sul fronte si sta giocando la partita con un ritardo che potrà rivelarsi fatale. Con la scadenza all'orizzonte, la forza di persuasione di un altro club nei confronti di un proprio calciatore si indebolisce. E anche di molto".