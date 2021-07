Calciomercato: 'L'Inter ha già il Sì di ben tre giocatori!'

Calciomercato Inter: la società ha già il 'Sì' di tre giocatori. "È un assist importante per raggiungere gli obiettivi mancanti" conferma Tuttosport in edicola oggi, sabato 31 luglio.

Il quotidiano torinese spiega che "in rigoroso ordine alfabetico Bellerin (nel mirino anche dell'Atletico Madrid, ndr), Dumfries e Nandez si sono già esposti con le proprie squadre, dichiarando di voler andar via e di volersi trasferire all'Inter". Secondo Tuttosport si tratta di "aperture importanti che stanno aiutando Marotta, Ausilio e Baccin nel loro lavoro. Ieri (venerdì 30) - racconta Federico Masini nel suo articolo - è arrivata la notizia dei nuovi giorni di vacanza concessi a Nandez dal Cagliari. L'uruguaiano doveva tornare a Cagliari ma il club gli ha dato ulteriori 3 giorni di ferie dopo i tre già dati a inizio settimana. Ufficialmente perché la squadra oggi sarà impegnata in Germania contro l'Augsburg e tornerà ad allenarsi lunedì, ma non si fa peccato a pensare che si voglia trovare un'intesa definitiva con l'Inter per evitare al giocatore di iniziare il ritiro con Semplici".

Sempre ieri Alberto Botines, procuratore di Bellerin, ha fatto visita al quartier generale dell'Arsenal a Londra ottenendo un'apertura da parte dei Gunners al prestito con diritto di riscatto. "Adesso - informa Tuttosport - bisognerà limare sul valore del prestito e su quello del riscatto, ma quanto ottenuto ieri dall'agente del terzino spagnolo è importante". Infine il capitolo Dumfries. "L'esterno olandese - conferma il quotidiano sportivo - andrà via ma il PSV vuole 20 milioni cash e non prende in esame, per ora, il prestito con diritto. Chissà che in questo caso non sia Raiola, l'agente di Dumfries, a trovare la chiave giusta".