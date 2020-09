Calciomercato Inter, Vecino torna nel mirino del Milan: la situazione

La campagna acquisti estiva riserva da sempre grossi sorprese e in casa Inter, per via della sua lunga storia, ne sanno qualcosa. I giocatori considerati fuori dal progetto sono abbastanza numerosi, a partire dai vari Joao Mario, Dalbert e Perisic e finendo con Asamoah e Matias Vecino. L'uruguaiano, fuori al momento per infortunio, è in fase di recupero ma Conte, dal canto suo, non lo vede più centrale nel suo progetto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sul centrocampista ex Fiorentina sarebbe tornato a farsi vivo il Milan che fra la possibile cessione di Paquetà, l'acquisto di Tonali e la trattativa Bakayoko, risulta essere una delle società più attive. I rossoneri, da tempo interessati al calciatore, vorrebbero provare a portarlo sull'altra sponda di Milano, chiedendone il prestito.

Vecino, il cui prezzo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 20/25 milioni, è quindi da tempo un vecchio pallino del "Diavolo" se si considera la trattativa impostata nel mese di gennaio per un possibile scambio con Kessiè. Di certo, a concreta proposta, l'Inter risponderà dettando le proprie condizioni volte sicuramente ad una cessione definitiva che però ad oggi appare improbabile a meno di clamorose novità.