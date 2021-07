Calciomercato Inter, Vecino resta. Piace ad Inzaghi, gli ricorda un big

Calciomercato Inter: l'oro è in casa. La Gazzetta dello Sport propone oggi i profili di chi, già di proprietà dell'Inter, potrebbe rappresentare una nuova risorsa per il progetto di Simone Inzaghi.

Un'Inter inclusiva, spiega il quotidiano, nessuno sarà lasciato indietro. C'è da rivalutare il capitale umano già a disposizione: da Matias Vecino ad Alexis Sanchez, passando per Federico Dimarco.

Su Vecino, il giornale spiega... "Non a caso, da sempre piace al nuovo allenatore: Inzaghi apprezza la fisicità in mezzo dell’uruguaiano volante. Con il dovuto rispetto, può ricordargli vagamente il Milinkovic che tanto ha amato a Roma. Nella nuova mediana in cui Hakan Calhanoglu ha preso a tempo record il posto dello sfortunatissimo Christian Eriksen, una variante è gradita".