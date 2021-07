Calciomercato Inter, Tuttosport: 'L'Everton su De Vrij'

Calciomercato Inter: l'Everton è interessato a De Vrij. Lo assicura Tuttosport in edicola oggi, martedì 27 luglio.

Il quotidiano sportivo torinese riprende dunque la sua 'pista' già battuta ieri (lunedì). “Raiola - aveva riportato Tuttosport - a fari spenti sta lavorando per portare De Vrij in Premier. Il potentissimo procuratore ha parlato del suo assistito a più di un direttore sportivo per scandagliare il mercato che può avere in Inghilterra”. Tuttosport, aveva poi ricordato che De Vrij è fondamentale per il gioco dell’Inter e di Simone Inzaghi (che lo ha già allenato alla Lazio, ndr), sottolinea però un altro aspetto fondamentale: “In caso di cessione, avendolo preso a 0 dalla società di Lotito, c’è la possibilità di generare una maxi plusvalenza a bilancio”. Non va infatti dimenticato il diktat di Suning per questa sessione di mercato dell’Inter: “Generare almeno 80 milioni di euro di attivo”.

Oggi Tuttosport informa che "nella sua perlustrazione in Premier, Mino Raiola ha raccolto l'interesse dell'Everton - club con cui vanta ottimi rapporti - per De Vrij. Discorsi ancora in fase embrionale seguiti con il giusto distacco dall'Inter, informata da Raiola del suo giro perlustrativo in Inghilterra". Il quotidiano poi aggiunge che l'obiettivo nerazzurro "è trattenere tutti i big dopo la cessione di Hakimi ma, come già sottolineato da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin devono rispettare l'ordine arrivato da Suning"