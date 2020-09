Calciomercato Inter, tre club tedeschi su Ivan Perisic: si attendono offerte

L'assoluta priorità in casa nerazzurra resta sempre e solo una: cedere. Negli ultimi giorni però qualcosa sembra essersi sbloccato prima con Godin in direzione Cagliari e poi con Candreva sempre più verso il Genoa. Come riportato dal Corriere dello Sport, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi anche sul fronte Ivan Perisic, non riscattato dal Bayern Monaco al termine di una stagione magnifica.

Sull'esterno croato, a quanto pare, vi è da registrare l'interessamento di tre club tedeschi quali il Lipsia, l'Herta Berlino e il Bayer Leverkusen. La dirigenza però, nella persona dell'ad Beppe Marotta, aspetta che il tutto si tramuti in un'offerta concreta che possa soddisfare entrambe le parti. Nel caso in cui si riuscisse a trovare una quadra dell'affare, le casse societarie meneghine sorriderebbero e non poco.