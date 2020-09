Calciomercato Inter, tra l'arrivo di Vidal ed il sogno Kanté (GdS)

Calciomercato Inter, la certezza per i nerazzurri ha un nome secondo la Gazzetta dello Sport di stamane, ovvero: Arturo Vidal. Ebbene sì, il cileno è pronto a sbarcare in serata a Milano alla corte di mister Antonio Conte. L'accelerata decisiva è arrivata nella giornata di ieri con l'intesa per l'uscita di Godin, il quale si accaserà al Cagliari. Ma il sogno del mister rimarrebbe comunque ancora vivo.

Già perché nei pensieri di Conte c'è sempre e solo lui: N'Golo Kantè. Un'operazione difficilissima e quasi impossibile in quanto occorrerebbero diverse cessioni - di livello - per racimolare il denaro sufficiente per presentare un'offerta al Chelsea. Ma la rosea si concentra maggiormente sul cileno che finalmente, dopo molte settimane, vestirà la maglia nerazzurra puntando già ad essere in campo e a disposizione per il debutto della Benamata contro la Fiorentina: "Marotta ha lavorato sugli ultimi dettagli necessari per il nuovo arrivo, a partire dalla buonuscita di Godin che permetterà di spalmare i due anni di contratto rimanenti in un nuovo triennale in Sardegna".

Il quotidiano poi aggiunge: "Dopo una notte milanese, per Vidal domani sarà comunque il giorno delle visite, della firma e dell’ingresso in gruppo". D'altronde l'accordo con i nerazzurri era stato raggiunto già da un po' di tempo: "Del resto, l’accordo con l’Inter era già da tempo sigillato in un cassetto: è servito un piccolo bonus per il Barcellona, mentre per il cileno un biennale con opzione sul terzo anno a sei milioni netti". Dopo nove anni dunque il cileno ed il tecnico leccese si riabbracceranno nuovamente, sperando in un nuovo feeling 2.0 che possa portare l'Inter in alto.