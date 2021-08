Calciomercato Inter - Tra Insigne e Correa c'è un preferito. Parte l'offensiva

CALCIOMERCATO INTER - Insigne e Correa sono i nomi più in voga per lo slot di secondo acquisto in attacco, dopo l'addio di Lukaku e l'avvento di Dzeko. Due profili che piacciono all'Inter ma che hanno inevitabilmente differenti chance di aggancio.

E' Correa il calciatore più vicino a vestire il nerazzurro, come da giorni affermato dalla nostra redazione. La Gazzetta dello Sport spiega: "In viale della Liberazione non vogliono scoprire le carte, ma la manovra di avvicinamento a Correa è partita in grande stile. Inutile dire che il giocatore argentino (attraverso i suoi rappresentanti) ha già offerto la propria disponibilità. A questo punto il problema principale è ottenere l’assenso di Claudio Lotito, già scottato dall’addio di Inzaghi in direzione Appiano Gentile. I rapporti diplomatici tra i club non sono certamente dei migliori. Nonostante questa pesante zavorra, però, la tentazione nerazzurra è forte. Anche perché pure la Lazio sta risentendo della crisi e ha necessità di centrare un’importante cessione per far quadrare i conti ed uscire da una situazione surreale. Se non proprio da incubo. E lo stesso Maurizio Sarri lo sta toccando con mano". Il riferimento del quotidiano è al fatto che i nuovi acquisti non hanno ancora il contratto depositato.

Sempre su Correa, il giornale descrive... "Quel volto triste di Correa non fa piacere a nessuno dalle parti di Formello. Così sulla sponda romana, a bassa voce, sono in tanti a prevedere che l’uscita del Tucu possa essere più veloce di quanto si immagini. Ma a che prezzo? Lotito ha in testa 40 milioni, ma sa bene che l’Inter non arriverà mai a tanto. Più facile credere che Marotta e Ausilio partano da un’offerta base di 20 milioni o poco più".