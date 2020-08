Calciomercato Inter, svanisce l'ipotesi Izzo: il Torino non vuole svenderlo

Svanisce, ogni giorno sempre di più, l'affare Armando Izzo. Dopo esser stato più volte accostato al club di Viale della Liberazione, il difensore del Torino sembra essere sempre più lontano dai nerazzurri che non sono mai riusciti nell'intento di impostare una trattativa vera e propria.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club torinese non avrebbe nessuna intenzione si svendere il giocatore, nonostante siano numerose le squadre ad aver messo gli occhi sul difensore in orbita Nazionale. Acquistato nel 2018 per 11 milioni di euro. nonostante gli interessamenti di Atalanta, Fiorentina, Siviglia e appunto Inter, il presidente Urbano Cairo sembra essere intenzionato a non volerlo cedere, soprattutto per mancanza di offerte concrete.

Izzo, desiderato dai meneghini su indicazione di Conte, sarebbe approdato alla corte di quest'ultimo per via della difesa a tre nella quale il difensore è ormai abituato a muoversi, andando quindi a rappresentare una buona alternativa alla difesa titolare. Però, a quanto pare, questo matrimonio non potrà avvenire.