Calciomercato Inter: 'Suning non dare ragione a Conte'

Calciomercato Inter: "Simone Inzaghi, a differenza di Antonio Conte, ha creduto nel progetto nonostante i venti di crisi da Nanchino, e (anche per questo) merita di giocarsi il campionato con la LuLa". Inizia così il corsivo di Stefano Pasquino sulle colonne di Tuttosport in edicola oggi, martedì 3 agosto.

Il giornalista analizza le ultime ore di mercato dove all'Inter è arrivata un'offerta 'mostruosa' per Romelu Lukaku e il futuro di Lautaro Martinez non è ancora definitivamente delineato. "Il mercato - scrive Pasquino - entra nelle settimane decisive e l'Inter può trovarsi sotto assedio. Beppe Marotta e Piero Ausilio, nonostante i diktat arrivati dalla Cina, hanno garantito che non verranno ceduti altri big dopo la (dolorissisima) partenza di Hakimi. Però, dovesse arrivare l'offertona per uno dei due attaccanti, la palla finirebbe a Steven Zhang e a Suning. Che, dopo aver costruito il giocattolo, ora non deve smantellarlo".

Il giornalista di Tuttosport sottolinea come "privare Inzaghi di uno dei due attaccanti a meno di venti giorni dall'inizio del campionato significherebbe prendere a picconate quanto costruito da Conte in due anni di lavoro, un grattacielo che l'uomo arrivato per raccoglierne l'eredità, vuole tenere in piedi grazie alla straordinaria motivazione che può dare l'idea di conquistare la seconda stella". Pasquino, dopo aver ricordato che per Massimiliano Allegri i favoriti sono ancora i nerazzurri prosegue così: "Separare la LuLa vorrebbe dire riportare l'Inter in gruppo, anche se dovesse arrivare un sostituto all'altezza (Correa il nome più ricorrente) e, di riflesso, annullare i benefici dati dalla scelta di puntare su un allenatore che il meglio l'ha dato proprio con il 3-5-2, sistema di gioco diventato dogma nel biennio di Conte".