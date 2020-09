Calciomercato Inter, Skriniar è incedibile: ipotesi addio utopistica

Con un'Inter desiderosa di incassare quanto più dalle cessioni, anche le colonne portanti della rosa a disposizione di Conte non sono del tutto esclusi dal mercato. La campagna acquisti estiva ha sempre riservato sorprese ma a quanto pare, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe ogni giorno sempre di più le idee chiare.

Come riportato da Tuttosport, lo stesso Milan Skriniar sarebbe finito fuori dal mercato. Arrivato dalla Sampdoria nel 2017 per più di 20 milioni di euro, lo slovacco ha dimostrato di poter essere in grado di fare la differenza, attirando gli occhi dei maggiori club europei. Con l'arrivo di Antonio Conte e il passaggio alla difesa a tre, il centrale slovacco ne avrebbe risentito abbastanza finendo spesso e volentieri fuori dall'undici titolare del tecnico leccese che soprattutto nella seconda metà di campionato gli ha preferito Diego Godin.

I nerazzurri però, complice anche le offerte non consone al valore del cartellino del giocatore, avrebbero deciso di toglierlo dal mercato e di continuare a puntare su di lui, sperando che possa tornare ad essere protagonista dell'Inter del futuro. Al contrario, sulla lista delle partenze ci sarebbe il nome di Godin: arrivato lo scorso anno dall'Atletico Madrid, potrebbe già lasciare Milano anche se al momento offerte concrete non ve ne sono.

Se si dovessero venire a creare le condizioni per una cessione, l'ad Beppe Marotta riuscirebbe a realizzare una plusvalenza; contrariamente, il reparto arretrato risulterebbe abbondantemente composto, con conseguente addio alla pista Kumbulla.